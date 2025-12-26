Frankreich trauert um Trainer Jean-Louis Gasset (†72)

Darum gehts Jean-Louis Gasset, geboren 1953, verstarb am 26. Dezember 2025

Er war dreimal Trainer von Montpellier und gewann elf Titel

Beim Afrika-Cup 2024 wurde er nach einem 0:4 entlassen

Der französische Fussballtrainer Jean-Louis Gasset ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Dies gab sein langjähriger Verein Montpellier HSC bekannt. Gasset, der von 1975 bis 1985 als Spieler für Montpellier auf dem Platz stand, kehrte von Oktober 2024 bis April 2025 als Cheftrainer zurück und betreute den Verein für 21 Spiele. Es war bereits sein drittes Engagement beim Meister von 2012.

Montpellier HSC würdigte Gasset in einer Erklärung: «Als Kind des Vereins hinterliess er mit seiner Professionalität, seiner Freundlichkeit und seinem Wunsch, sein Wissen weiterzugeben, bei allen, denen er begegnete, einen bleibenden Eindruck.» Weiter hiess es: «Heute hat der Montpellier HSC eine seiner Symbolfiguren verloren. Wir sind zutiefst traurig, wenn wir uns an sein Lächeln, seine unnachahmliche Stimme und seinen scharfen Verstand erinnern.» Der Präsident des Vereins, Laurent Nicollin, und die gesamte Klubfamilie sprachen Gassets Familie, insbesondere seinem Sohn Robin – derzeit Assistenztrainer bei Montpellier – sowie seiner Tochter Coralie und seiner Mutter Eliane ihr aufrichtiges Beileid aus.

Kuriosum beim Afrika-Cup 2024

Gasset begann seine Trainerkarriere 1998 als Cheftrainer bei Montpellier, nachdem er dort bereits sieben Jahre als Co-Trainer tätig gewesen war. Seine Laufbahn führte ihn später unter anderem zum SM Caen, wo er 2000 übernahm, sowie zu Paris Saint-Germain (2001 bis 2003), Espanyol Barcelona (2003/04) und Girondins Bordeaux. Dort arbeitete er eng mit Laurent Blanc zusammen und feierte 2009 die Meisterschaft. Gemeinsam setzten sie ihre Zusammenarbeit bei der französischen Nationalmannschaft (2010 bis 2012) und erneut bei PSG (2013 bis 2016) fort, wo sie elf nationale Titel gewannen.

Zu seinen weiteren Stationen gehörten der FC Istres, AS Saint-Étienne und Olympique Marseille. Von 2022 bis 2024 war Gasset Nationaltrainer der Elfenbeinküste. Beim Afrika-Cup 2024 im eigenen Land wurde er jedoch nach einem enttäuschenden 0:4 gegen Äquatorialguinea während des Wettbewerbs entlassen und durch Emerse Faé ersetzt.