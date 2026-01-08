Es war eine unschöne Szene: Am vergangenen Samstag ging Mamadou Coulibaly beim Spiel seiner AS Monaco gegen Lyon (1:3) nach 70 Minuten überhart in einen Zweikampf und traf seinen Gegenspieler Tagliafico mit offener Sohle voll an der Brust. Nach diesem Brutalo-Foul zögerte Schiedsrichter Brisard keine Sekunde und zückte die Rote Karte. Nun ist das genaue Strafmass bekannt: Die Disziplinarkommission der Ligue de Football sperrt den Teamkollegen der Schweizer Philipp Köhn und Denis Zakaria für drei Spiele. Dazu kommt noch eine Spielsperre auf Bewährung.
Ebenfalls drei Spiele aussetzen muss Toulouse-Stürmer Emersonn: Der Brasilianer wurde am letzten Freitag bei der 0:3-Niederlage gegen Tabellenführer Lens bereits nach 23 Minuten wegen eines überharten Foulspiels an der Mittellinie vom Platz gestellt.
Etwas besser kommt Arthur Vermeeren davon: Auch der Mittelfeldspieler von Olympique Marseille musste die 0:2-Niederlage gegen Nantes am Sonntag grösstenteils aus der Ferne verfolgen, nachdem er den gegnerischen Torhüter Lopes mit gestrecktem Bein getroffen und dafür in der 26. Minute Rot gesehen hatte. Auch dem Belgier werden deshalb drei Spielsperren aufgebrummt, allerdings wird eine davon auf Bewährung ausgesprochen. Nur für ein Spiel gesperrt wird dagegen Lilles Aleksandro für seine Notbremse beim Heimspiel gegen Rennes (0:2).
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
17
18
40
2
Paris Saint-Germain
17
22
39
3
Olympique Marseille
17
19
32
4
OSC Lille
17
11
32
5
Olympique Lyon
17
8
30
6
FC Stade Rennes
17
5
30
7
RC Strasbourg Alsace
17
5
24
8
Toulouse FC
17
2
23
9
AS Monaco
17
-3
23
10
Angers SCO
17
-2
22
11
Stade Brestois 29
17
-4
22
12
FC Lorient
17
-9
19
13
Le Havre AC
17
-8
18
14
OGC Nizza
17
-10
18
15
Paris FC
17
-9
16
16
FC Nantes
17
-12
14
17
AJ Auxerre
17
-13
12
18
FC Metz
17
-20
12