DE
FR
Abonnieren

Monaco und Toulouse betroffen
Ligue-1-Spieler für mehrere Spiele gesperrt

Am ersten Ligue-1-Spieltag des neuen Jahres fliegen gleich vier Spieler mit Rot vom Platz. Nun ist das jeweilige Strafmass bekannt. Am härtesten trifft es Monaco-Spieler Mamadou Coulibaly.
Publiziert: 13:40 Uhr
Kommentieren
1/4
Nach einem brutalen Foul am letzten Samstag muss Monacos Coulibaly drei Spiele aussetzen.
Foto: AFP
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Es war eine unschöne Szene: Am vergangenen Samstag ging Mamadou Coulibaly beim Spiel seiner AS Monaco gegen Lyon (1:3) nach 70 Minuten überhart in einen Zweikampf und traf seinen Gegenspieler Tagliafico mit offener Sohle voll an der Brust. Nach diesem Brutalo-Foul zögerte Schiedsrichter Brisard keine Sekunde und zückte die Rote Karte. Nun ist das genaue Strafmass bekannt: Die Disziplinarkommission der Ligue de Football sperrt den Teamkollegen der Schweizer Philipp Köhn und Denis Zakaria für drei Spiele. Dazu kommt noch eine Spielsperre auf Bewährung.

Ebenfalls drei Spiele aussetzen muss Toulouse-Stürmer Emersonn: Der Brasilianer wurde am letzten Freitag bei der 0:3-Niederlage gegen Tabellenführer Lens bereits nach 23 Minuten wegen eines überharten Foulspiels an der Mittellinie vom Platz gestellt.

Etwas besser kommt Arthur Vermeeren davon: Auch der Mittelfeldspieler von Olympique Marseille musste die 0:2-Niederlage gegen Nantes am Sonntag grösstenteils aus der Ferne verfolgen, nachdem er den gegnerischen Torhüter Lopes mit gestrecktem Bein getroffen und dafür in der 26. Minute Rot gesehen hatte. Auch dem Belgier werden deshalb drei Spielsperren aufgebrummt, allerdings wird eine davon auf Bewährung ausgesprochen. Nur für ein Spiel gesperrt wird dagegen Lilles Aleksandro für seine Notbremse beim Heimspiel gegen Rennes (0:2).

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
RC Lens
17
18
40
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
17
22
39
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
17
19
32
4
OSC Lille
OSC Lille
17
11
32
5
Olympique Lyon
Olympique Lyon
17
8
30
6
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
17
5
30
7
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
17
5
24
8
Toulouse FC
Toulouse FC
17
2
23
9
AS Monaco
AS Monaco
17
-3
23
10
Angers SCO
Angers SCO
17
-2
22
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
17
-4
22
12
FC Lorient
FC Lorient
17
-9
19
13
Le Havre AC
Le Havre AC
17
-8
18
14
OGC Nizza
OGC Nizza
17
-10
18
15
Paris FC
Paris FC
17
-9
16
16
FC Nantes
FC Nantes
17
-12
14
17
AJ Auxerre
AJ Auxerre
17
-13
12
18
FC Metz
FC Metz
17
-20
12
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Stade Rennes
Stade Rennes
Olympique Marseille
Olympique Marseille
Lens
Lens
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Ligue 1
Ligue 1
AS Monaco
AS Monaco
Toulouse
Toulouse
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Stade Rennes
        Stade Rennes
        Olympique Marseille
        Olympique Marseille
        Lens
        Lens
        Olympique Lyon
        Olympique Lyon
        Ligue 1
        Ligue 1
        AS Monaco
        AS Monaco
        Toulouse
        Toulouse