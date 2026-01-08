Am ersten Ligue-1-Spieltag des neuen Jahres fliegen gleich vier Spieler mit Rot vom Platz. Nun ist das jeweilige Strafmass bekannt. Am härtesten trifft es Monaco-Spieler Mamadou Coulibaly.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es war eine unschöne Szene: Am vergangenen Samstag ging Mamadou Coulibaly beim Spiel seiner AS Monaco gegen Lyon (1:3) nach 70 Minuten überhart in einen Zweikampf und traf seinen Gegenspieler Tagliafico mit offener Sohle voll an der Brust. Nach diesem Brutalo-Foul zögerte Schiedsrichter Brisard keine Sekunde und zückte die Rote Karte. Nun ist das genaue Strafmass bekannt: Die Disziplinarkommission der Ligue de Football sperrt den Teamkollegen der Schweizer Philipp Köhn und Denis Zakaria für drei Spiele. Dazu kommt noch eine Spielsperre auf Bewährung.

Ebenfalls drei Spiele aussetzen muss Toulouse-Stürmer Emersonn: Der Brasilianer wurde am letzten Freitag bei der 0:3-Niederlage gegen Tabellenführer Lens bereits nach 23 Minuten wegen eines überharten Foulspiels an der Mittellinie vom Platz gestellt.

Etwas besser kommt Arthur Vermeeren davon: Auch der Mittelfeldspieler von Olympique Marseille musste die 0:2-Niederlage gegen Nantes am Sonntag grösstenteils aus der Ferne verfolgen, nachdem er den gegnerischen Torhüter Lopes mit gestrecktem Bein getroffen und dafür in der 26. Minute Rot gesehen hatte. Auch dem Belgier werden deshalb drei Spielsperren aufgebrummt, allerdings wird eine davon auf Bewährung ausgesprochen. Nur für ein Spiel gesperrt wird dagegen Lilles Aleksandro für seine Notbremse beim Heimspiel gegen Rennes (0:2).