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Stade Brestois 29
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3:4
FC Stade Rennes
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Stade Brestois 29
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Beendet
3:4
FC Stade Rennes
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Ebimbe 4', 57'
Lascary 70'
Blas 20'
Lepaul 35' (P), 74' (P)
Embolo 63'

Ligue 1
Stade Brestois 29 - FC Stade Rennes

04.04.2026, 20:45 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+8)

Spielende (3:4)

04.04.2026, 20:45 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+2)

Gelbe Karte B. Samba (Rennes)

04.04.2026, 20:45 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

04.04.2026, 20:43 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Auswechslung L. Blas (Rennes)

04.04.2026, 20:43 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Einwechslung S. Szymański (Rennes)

04.04.2026, 20:36 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

81. Minute

Einwechslung N. Mukiele (Rennes)

04.04.2026, 20:36 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

81. Minute

Auswechslung M. Al Tamari (Rennes)

04.04.2026, 20:36 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

81. Minute

Auswechslung A. Seidu (Rennes)

04.04.2026, 20:36 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

81. Minute

Einwechslung M. Nagida (Rennes)

04.04.2026, 20:31 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

76. Minute

Auswechslung É. Dina-Ebimbe (Stade Brest)

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
27
38
63
2
RC Lens
RC Lens
28
27
59
3
OSC Lille
OSC Lille
28
11
50
4
Olympique Marseille
Olympique Marseille
28
18
49
5
AS Monaco
AS Monaco
28
10
49
6
Olympique Lyon
Olympique Lyon
28
12
48
7
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
28
7
47
8
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
28
12
43
9
FC Lorient
FC Lorient
28
-4
38
10
Toulouse FC
Toulouse FC
28
4
37
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
28
-6
36
12
Angers SCO
Angers SCO
28
-13
33
13
Paris FC
Paris FC
28
-11
32
14
Le Havre AC
Le Havre AC
28
-13
28
15
OGC Nizza
OGC Nizza
28
-22
27
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
28
-14
23
17
FC Nantes
FC Nantes
27
-21
18
18
FC Metz
FC Metz
28
-35
15
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Marc
Bollengier
Frankreich
Anstoss
Samstag
04. April 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Brest, Frankreich
Stade Francis-Le Blé
Kapazität
15'220
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