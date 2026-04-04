Spielende (3:4)
Gelbe Karte B. Samba (Rennes)
Nachspielzeit
Auswechslung L. Blas (Rennes)
Einwechslung S. Szymański (Rennes)
Einwechslung N. Mukiele (Rennes)
Auswechslung M. Al Tamari (Rennes)
Auswechslung A. Seidu (Rennes)
Einwechslung M. Nagida (Rennes)
Auswechslung É. Dina-Ebimbe (Stade Brest)
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
27
38
63
2
RC Lens
28
27
59
3
OSC Lille
28
11
50
4
Olympique Marseille
28
18
49
5
AS Monaco
28
10
49
6
Olympique Lyon
28
12
48
7
FC Stade Rennes
28
7
47
8
RC Strasbourg Alsace
28
12
43
9
FC Lorient
28
-4
38
10
Toulouse FC
28
4
37
11
Stade Brestois 29
28
-6
36
12
Angers SCO
28
-13
33
13
Paris FC
28
-11
32
14
Le Havre AC
28
-13
28
15
OGC Nizza
28
-22
27
16
AJ Auxerre
28
-14
23
17
FC Nantes
27
-21
18
18
FC Metz
28
-35
15