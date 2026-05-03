RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
1:2
Toulouse FC
Toulouse FC
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
Beendet
1:2
Toulouse FC
Toulouse FC
Amo-Ameyaw 27'
Methalie 43'
Emerson 84'

Ligue 1
RC Strasbourg Alsace - Toulouse FC

03.05.2026, 19:00 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+8)

Spielende (1:2)

03.05.2026, 19:00 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+7)

Gelbe Karte A. Dønnum (Toulouse)

03.05.2026, 19:00 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

03.05.2026, 18:54 Uhr
Tor
Tor

84. Minute

Tor, Rechtsschuss, 1:2 durch Emersonn (Toulouse)

03.05.2026, 18:52 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

82. Minute

Auswechslung S. Nanasi (Strasbourg)

03.05.2026, 18:52 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

82. Minute

Einwechslung E. Emegha (Strasbourg)

03.05.2026, 18:52 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

82. Minute

Einwechslung M. Sauer (Toulouse)

03.05.2026, 18:52 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

82. Minute

Auswechslung A. Vossah (Toulouse)

03.05.2026, 18:52 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

82. Minute

Auswechslung Y. Gboho (Toulouse)

03.05.2026, 18:52 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

82. Minute

Einwechslung I. Azizi (Toulouse)

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
31
43
70
2
RC Lens
RC Lens
31
28
64
3
Olympique Lyon
Olympique Lyon
32
18
60
4
OSC Lille
OSC Lille
32
16
58
5
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
32
10
56
6
AS Monaco
AS Monaco
32
8
54
7
Olympique Marseille
Olympique Marseille
32
15
53
8
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
31
9
46
9
FC Lorient
FC Lorient
32
-5
42
10
Toulouse FC
Toulouse FC
32
0
41
11
Paris FC
Paris FC
32
-3
41
12
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
31
-10
38
13
Angers SCO
Angers SCO
32
-19
34
14
Le Havre AC
Le Havre AC
32
-13
32
15
OGC Nizza
OGC Nizza
32
-22
31
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
32
-13
28
17
FC Nantes
FC Nantes
32
-22
23
18
FC Metz
FC Metz
32
-40
16
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Gael
Angoula
Frankreich
Anstoss
Sonntag
03. Mai 2026 um 17:15 Uhr
Stadion
Straßburg, Frankreich
Meinau-Stadion
Kapazität
26'109
RC Strasbourg Alsace
Toulouse
Ligue 1
