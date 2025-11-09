DE
Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: RC Strasbourg Alsace - OSC Lille (09.11.2025)
RC Strasbourg Alsace
17:15
OSC Lille
Zum Fussball-Kalender
RC Strasbourg Alsace
Ab 17:15 Uhr
Vs
OSC Lille
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
RC Strasbourg Alsace - OSC Lille
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Marseille
12
17
25
2
RC Lens
12
10
25
3
Paris Saint-Germain
11
12
24
4
OSC Lille
11
10
20
5
Olympique Lyon
11
4
20
6
AS Monaco
12
3
20
7
RC Strasbourg Alsace
11
6
19
8
FC Stade Rennes
12
2
18
9
OGC Nizza
11
0
17
10
Toulouse FC
11
2
15
11
Paris FC
12
-3
14
12
Le Havre AC
12
-4
14
13
Stade Brestois 29
12
-7
10
14
FC Nantes
12
-7
10
15
Angers SCO
11
-7
10
16
FC Lorient
11
-12
9
17
FC Metz
11
-16
8
18
AJ Auxerre
11
-10
7
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Francois
Letexier
Frankreich
Anstoss
Sonntag
09. November 2025 um 17:15 Uhr
Stadion
Straßburg, Frankreich
Meinau-Stadion
Kapazität
26’109
Teilen
