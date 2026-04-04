3:1
Beendet
3:1
Godo 28'
Enciso 36'
El Mourabet 42'
Mendy 82'

Ligue 1
RC Strasbourg Alsace - OGC Nizza

04.04.2026, 18:45 Uhr
Spielende

90. Minute (+5)

Spielende (3:1)

04.04.2026, 18:45 Uhr
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Auswechslung J. Enciso (Strasbourg)

04.04.2026, 18:45 Uhr
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Einwechslung M. Amougou (Strasbourg)

04.04.2026, 18:45 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

04.04.2026, 18:37 Uhr
Tor

82. Minute

Tor, Rechtsschuss, 3:1 durch A. Mendy (Nice)

04.04.2026, 18:35 Uhr
Spielerwechsel

80. Minute

Einwechslung K. Boudache (Nice)

04.04.2026, 18:35 Uhr
Spielerwechsel

80. Minute

Auswechslung E. Wahi (Nice)

04.04.2026, 18:32 Uhr
Spielerwechsel

77. Minute

Auswechslung M. Godo (Strasbourg)

04.04.2026, 18:32 Uhr
Spielerwechsel

77. Minute

Einwechslung A. Anselmino (Strasbourg)

04.04.2026, 18:32 Uhr
Spielerwechsel

77. Minute

Einwechslung E. Emegha (Strasbourg)

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
27
38
63
2
RC Lens
28
27
59
3
OSC Lille
28
11
50
4
Olympique Marseille
28
18
49
5
AS Monaco
28
10
49
6
Olympique Lyon
28
12
48
7
FC Stade Rennes
28
7
47
8
RC Strasbourg Alsace
28
12
43
9
FC Lorient
28
-4
38
10
Toulouse FC
28
4
37
11
Stade Brestois 29
28
-6
36
12
Angers SCO
28
-13
33
13
Paris FC
28
-11
32
14
Le Havre AC
28
-13
28
15
OGC Nizza
28
-22
27
16
AJ Auxerre
28
-14
23
17
FC Nantes
27
-21
18
18
FC Metz
28
-35
15
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Thomas
Leonard
Frankreich
Anstoss
Samstag
04. April 2026 um 17:00 Uhr
Stadion
Straßburg, Frankreich
Meinau-Stadion
Kapazität
26'109
In diesem Artikel erwähnt
