DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: Paris Saint-Germain - RC Lens (14.09.2025)
Paris Saint-Germain
17:15
RC Lens
Zum Fussball-Kalender
Paris Saint-Germain
Ab 17:15 Uhr
Vs
RC Lens
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
Paris Saint-Germain - RC Lens
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
3
5
9
2
Olympique Lyon
3
5
9
3
AS Monaco
4
3
9
4
OSC Lille
3
7
7
5
Olympique Marseille
4
5
6
6
RC Lens
3
2
6
7
RC Strasbourg Alsace
3
1
6
8
Toulouse FC
3
0
6
9
OGC Nizza
4
0
6
10
Angers SCO
3
0
4
11
FC Stade Rennes
3
-3
4
12
Le Havre AC
3
-1
3
13
FC Nantes
4
-2
3
14
Paris FC
3
-3
3
15
AJ Auxerre
4
-3
3
16
FC Lorient
4
-7
3
17
Stade Brestois 29
3
-4
1
18
FC Metz
3
-5
0
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Jeremie
Pignard
Frankreich
Anstoss
Sonntag
14. September 2025 um 17:15 Uhr
Stadion
Paris, Frankreich
Prinzenpark
Kapazität
48’229
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen