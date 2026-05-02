Spielende (2:2)
VAR: Es gibt keinen Elfmeter (Paris SG).
Gelbe Karte D. Yongwa (Lorient)
Nachspielzeit
Einwechslung D. Yongwa (Lorient)
Auswechslung P. Katseris (Lorient)
Tor, Rechtsschuss, 2:2 durch A. Tosin (Lorient)
Auswechslung D. Doué (Paris SG)
Einwechslung P. Mounguengue (Paris SG)
Einwechslung J. Makengo (Lorient)
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
31
43
70
2
RC Lens
31
28
64
3
Olympique Lyon
32
18
60
4
OSC Lille
32
16
58
5
FC Stade Rennes
32
10
56
6
AS Monaco
32
8
54
7
Olympique Marseille
32
15
53
8
RC Strasbourg Alsace
31
9
46
9
FC Lorient
32
-5
42
10
Toulouse FC
32
0
41
11
Paris FC
32
-3
41
12
Stade Brestois 29
31
-10
38
13
Angers SCO
32
-19
34
14
Le Havre AC
32
-13
32
15
OGC Nizza
32
-22
31
16
AJ Auxerre
32
-13
28
17
FC Nantes
32
-22
23
18
FC Metz
32
-40
16