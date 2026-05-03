DE
FR
Abonnieren
Paris FC
Paris FC
4:0
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
Zum Fussball-Kalender
Paris FC
Paris FC
Beendet
4:0
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
Matondo 13', 67'
Geubbels 20'
Koleosho 89'

Ligue 1
Paris FC - Stade Brestois 29

03.05.2026, 19:00 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+3)

Spielende (4:0)

03.05.2026, 19:00 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

03.05.2026, 18:59 Uhr
Tor
Tor

89. Minute

Tor, Rechtsschuss, 4:0 durch L. Koleosho (Paris FC)

03.05.2026, 18:55 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

85. Minute

Einwechslung T. Ollila (Paris FC)

03.05.2026, 18:55 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

85. Minute

Auswechslung H. Traoré (Paris FC)

03.05.2026, 18:53 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Einwechslung P. Mboup (Stade Brest)

03.05.2026, 18:53 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Auswechslung J. Chotard (Stade Brest)

03.05.2026, 18:47 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

77. Minute

Einwechslung V. Marchetti (Paris FC)

03.05.2026, 18:47 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

77. Minute

Auswechslung R. Matondo (Paris FC)

03.05.2026, 18:47 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

77. Minute

Auswechslung J. Ikoné (Paris FC)

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
31
43
70
2
RC Lens
RC Lens
31
28
64
3
Olympique Lyon
Olympique Lyon
32
18
60
4
OSC Lille
OSC Lille
32
16
58
5
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
32
10
56
6
AS Monaco
AS Monaco
32
8
54
7
Olympique Marseille
Olympique Marseille
32
15
53
8
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
31
9
46
9
FC Lorient
FC Lorient
32
-5
42
10
Toulouse FC
Toulouse FC
32
0
41
11
Paris FC
Paris FC
32
-3
41
12
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
31
-10
38
13
Angers SCO
Angers SCO
32
-19
34
14
Le Havre AC
Le Havre AC
32
-13
32
15
OGC Nizza
OGC Nizza
32
-22
31
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
32
-13
28
17
FC Nantes
FC Nantes
32
-22
23
18
FC Metz
FC Metz
32
-40
16
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Marc
Bollengier
Frankreich
Anstoss
Sonntag
03. Mai 2026 um 17:15 Uhr
Stadion
Paris, Frankreich
Stade Sebastien Charlety
Kapazität
20'000
In diesem Artikel erwähnt
Paris FC
Paris FC
Stade Brest
Stade Brest
Ligue 1
Ligue 1
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Paris FC
        Paris FC
        Stade Brest
        Stade Brest
        Ligue 1
        Ligue 1