Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: Paris FC - FC Stade Rennes (07.11.2025)
Paris FC
20:45
FC Stade Rennes
Paris FC
Ab 20:45 Uhr
Vs
FC Stade Rennes
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
Paris FC - FC Stade Rennes
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
11
12
24
2
Olympique Marseille
11
14
22
3
RC Lens
11
7
22
4
OSC Lille
11
10
20
5
AS Monaco
11
6
20
6
Olympique Lyon
11
4
20
7
RC Strasbourg Alsace
11
6
19
8
OGC Nizza
11
0
17
9
Toulouse FC
11
2
15
10
FC Stade Rennes
11
1
15
11
Paris FC
11
-2
14
12
Le Havre AC
11
-4
13
13
Stade Brestois 29
11
-4
10
14
Angers SCO
11
-7
10
15
FC Nantes
11
-7
9
16
FC Lorient
11
-12
9
17
FC Metz
11
-16
8
18
AJ Auxerre
11
-10
7
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Guillaume
Paradis
Frankreich
Anstoss
Freitag
07. November 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Paris, Frankreich
Stade Sebastien Charlety
Kapazität
20’000
