OSC Lille
OSC Lille
3:0
RC Lens
RC Lens
Haraldsson 44'
Correia 49'
Fernandez 58' (P)

Ligue 1
OSC Lille - RC Lens

04.04.2026, 22:50 Uhr
Spielende

90. Minute (+6)

Spielende (3:0)

04.04.2026, 22:50 Uhr
Spielerwechsel

90. Minute (+4)

Auswechslung R. Perraud (Lille)

04.04.2026, 22:50 Uhr
Spielerwechsel

90. Minute (+4)

Einwechslung C. Verdonk (Lille)

04.04.2026, 22:50 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

04.04.2026, 22:50 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute

Gelbe Karte E. Mbappé (Lille)

04.04.2026, 22:45 Uhr
Spielerwechsel

85. Minute

Einwechslung R. Fofana (RC Lens)

04.04.2026, 22:45 Uhr
Spielerwechsel

85. Minute

Auswechslung F. Thauvin (RC Lens)

04.04.2026, 22:45 Uhr
Spielerwechsel

85. Minute

Auswechslung O. Édouard (RC Lens)

04.04.2026, 22:45 Uhr
Spielerwechsel

85. Minute

Einwechslung A. Bulatović (RC Lens)

04.04.2026, 22:42 Uhr
Spielerwechsel

80. Minute

Einwechslung E. Mbappé (Lille)

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
27
38
63
2
RC Lens
28
27
59
3
OSC Lille
28
11
50
4
Olympique Marseille
28
18
49
5
AS Monaco
28
10
49
6
Olympique Lyon
28
12
48
7
FC Stade Rennes
28
7
47
8
RC Strasbourg Alsace
28
12
43
9
FC Lorient
28
-4
38
10
Toulouse FC
28
4
37
11
Stade Brestois 29
28
-6
36
12
Angers SCO
28
-13
33
13
Paris FC
28
-11
32
14
Le Havre AC
28
-13
28
15
OGC Nizza
28
-22
27
16
AJ Auxerre
28
-14
23
17
FC Nantes
27
-21
18
18
FC Metz
28
-35
15
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Francois
Letexier
Frankreich
Anstoss
Samstag
04. April 2026 um 21:05 Uhr
Stadion
Lille, Frankreich
Stade Pierre Mauroy
Kapazität
50'186
Was sagst du dazu?
