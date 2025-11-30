DE
Ligue 1: Olympique Lyon - FC Nantes (30.11.2025)
Olympique Lyon
20:45
FC Nantes
Olympique Lyon
Ab 20:45 Uhr
Vs
FC Nantes
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
Olympique Lyon - FC Nantes
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
14
15
30
2
Olympique Marseille
14
21
29
3
RC Lens
13
11
28
4
FC Stade Rennes
14
6
24
5
OSC Lille
13
10
23
6
AS Monaco
14
1
23
7
RC Strasbourg Alsace
13
7
22
8
Olympique Lyon
13
3
21
9
Toulouse FC
14
1
17
10
OGC Nizza
13
-5
17
11
Angers SCO
13
-4
16
12
Paris FC
14
-5
15
13
Le Havre AC
13
-7
14
14
Stade Brestois 29
13
-6
13
15
FC Nantes
13
-7
11
16
FC Lorient
13
-12
11
17
FC Metz
14
-17
11
18
AJ Auxerre
14
-12
9
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Abdelatif
Kherradji
Frankreich
Anstoss
Sonntag
30. November 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Lyon, Frankreich
Groupama Stadium
Kapazität
59’186
