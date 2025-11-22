DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: FC Stade Rennes - AS Monaco (22.11.2025)
FC Stade Rennes
19:00
AS Monaco
Zum Fussball-Kalender
FC Stade Rennes
Ab 19:00 Uhr
Vs
AS Monaco
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
FC Stade Rennes - AS Monaco
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Marseille
13
21
28
2
Paris Saint-Germain
12
13
27
3
RC Lens
12
10
25
4
RC Strasbourg Alsace
12
8
22
5
OSC Lille
12
8
20
6
AS Monaco
12
3
20
7
Olympique Lyon
12
3
20
8
FC Stade Rennes
12
2
18
9
OGC Nizza
13
-5
17
10
Toulouse FC
12
2
16
11
Paris FC
12
-3
14
12
Le Havre AC
12
-4
14
13
Angers SCO
12
-5
13
14
FC Metz
12
-15
11
15
Stade Brestois 29
12
-7
10
16
FC Nantes
12
-7
10
17
FC Lorient
12
-12
10
18
AJ Auxerre
12
-12
7
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Hakim
Ben el Salem Hadj
Frankreich
Anstoss
Samstag
22. November 2025 um 19:00 Uhr
Stadion
Rennes, Frankreich
Roazhon Park
Kapazität
29’778
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Stade Rennes
AS Monaco
Ligue 1
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Stade Rennes
AS Monaco
Ligue 1