FC Nantes
3:0
Olympique Marseille
FC Nantes
Beendet
3:0
Olympique Marseille
Ganago 50'
Cabella 54'
Abline 58'

Ligue 1
FC Nantes - Olympique Marseille

02.05.2026, 16:45 Uhr
Spielende

90. Minute (+7)

Spielende (3:0)

02.05.2026, 16:45 Uhr
Spielerwechsel

90. Minute (+4)

Auswechslung H. Traorè (Marseille)

02.05.2026, 16:45 Uhr
Spielerwechsel

90. Minute (+4)

Einwechslung U. Kadmiri (Marseille)

02.05.2026, 16:45 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

02.05.2026, 16:43 Uhr
Spielerwechsel

88. Minute

Auswechslung L. Balerdi (Marseille)

02.05.2026, 16:43 Uhr
Spielerwechsel

88. Minute

Einwechslung H. Hamzaoui Slimani (Marseille)

02.05.2026, 16:36 Uhr
Gelbe Karte

81. Minute

Gelbe Karte F. Medina (Marseille)

02.05.2026, 16:34 Uhr
Spielerwechsel

79. Minute

Einwechslung A. Youssef (FC Nantes)

02.05.2026, 16:34 Uhr
Spielerwechsel

79. Minute

Auswechslung F. Guilbert (FC Nantes)

02.05.2026, 16:34 Uhr
Spielerwechsel

79. Minute

Auswechslung I. Sissoko (FC Nantes)

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
31
43
70
2
RC Lens
31
28
64
3
Olympique Lyon
32
18
60
4
OSC Lille
32
16
58
5
FC Stade Rennes
32
10
56
6
AS Monaco
32
8
54
7
Olympique Marseille
32
15
53
8
RC Strasbourg Alsace
31
9
46
9
FC Lorient
32
-5
42
10
Toulouse FC
32
0
41
11
Paris FC
32
-3
41
12
Stade Brestois 29
31
-10
38
13
Angers SCO
32
-19
34
14
Le Havre AC
32
-13
32
15
OGC Nizza
32
-22
31
16
AJ Auxerre
32
-13
28
17
FC Nantes
32
-22
23
18
FC Metz
32
-40
16
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Jeremie
Pignard
Frankreich
Anstoss
Samstag
02. Mai 2026 um 15:00 Uhr
Stadion
Nantes, Frankreich
Stade de la Beaujoire
Kapazität
35'322
Nantes
Olympique Marseille
Ligue 1
