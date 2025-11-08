DE
AS Monaco
21:05
RC Lens
AS Monaco
Ab 21:05 Uhr
Vs
RC Lens
Ligue 1
AS Monaco - RC Lens

Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
11
12
24
2
Olympique Marseille
Olympique Marseille
11
14
22
3
RC Lens
RC Lens
11
7
22
4
OSC Lille
OSC Lille
11
10
20
5
AS Monaco
AS Monaco
11
6
20
6
Olympique Lyon
Olympique Lyon
11
4
20
7
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
11
6
19
8
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
12
2
18
9
OGC Nizza
OGC Nizza
11
0
17
10
Toulouse FC
Toulouse FC
11
2
15
11
Paris FC
Paris FC
12
-3
14
12
Le Havre AC
Le Havre AC
11
-4
13
13
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
11
-4
10
14
Angers SCO
Angers SCO
11
-7
10
15
FC Nantes
FC Nantes
11
-7
9
16
FC Lorient
FC Lorient
11
-12
9
17
FC Metz
FC Metz
11
-16
8
18
AJ Auxerre
AJ Auxerre
11
-10
7
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Bastein
Dechepy
Frankreich
Anstoss
Samstag
08. November 2025 um 21:05 Uhr
Stadion
Fontvieille, Monaco
Stade Louis II
Kapazität
18’523
