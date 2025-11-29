DE
Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: AS Monaco - Paris Saint-Germain (29.11.2025)
AS Monaco
17:00
Paris Saint-Germain
Zum Fussball-Kalender
AS Monaco
Ab 17:00 Uhr
Vs
Paris Saint-Germain
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
AS Monaco - Paris Saint-Germain
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
13
16
30
2
Olympique Marseille
13
21
28
3
RC Lens
13
11
28
4
FC Stade Rennes
14
6
24
5
OSC Lille
13
10
23
6
RC Strasbourg Alsace
13
7
22
7
Olympique Lyon
13
3
21
8
AS Monaco
13
0
20
9
OGC Nizza
13
-5
17
10
Toulouse FC
13
1
16
11
Angers SCO
13
-4
16
12
Paris FC
13
-5
14
13
Le Havre AC
13
-7
14
14
Stade Brestois 29
13
-6
13
15
FC Nantes
13
-7
11
16
FC Lorient
13
-12
11
17
FC Metz
14
-17
11
18
AJ Auxerre
13
-12
8
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Clement
Turpin
Frankreich
Anstoss
Samstag
29. November 2025 um 17:00 Uhr
Stadion
Fontvieille, Monaco
Stade Louis II
Kapazität
18’523
