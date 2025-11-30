DE
FR
Abonnieren
Angers SCO
Angers SCO
17:15
RC Lens
RC Lens
Zum Fussball-Kalender
Angers SCO
Angers SCO
Ab 17:15 Uhr
Vs
RC Lens
RC Lens
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Ligue 1
Angers SCO - RC Lens

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
14
15
30
2
Olympique Marseille
Olympique Marseille
14
21
29
3
RC Lens
RC Lens
13
11
28
4
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
14
6
24
5
OSC Lille
OSC Lille
13
10
23
6
AS Monaco
AS Monaco
14
1
23
7
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
13
7
22
8
Olympique Lyon
Olympique Lyon
13
3
21
9
Toulouse FC
Toulouse FC
14
1
17
10
OGC Nizza
OGC Nizza
13
-5
17
11
Angers SCO
Angers SCO
13
-4
16
12
Paris FC
Paris FC
14
-5
15
13
Le Havre AC
Le Havre AC
13
-7
14
14
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
13
-6
13
15
FC Nantes
FC Nantes
13
-7
11
16
FC Lorient
FC Lorient
13
-12
11
17
FC Metz
FC Metz
14
-17
11
18
AJ Auxerre
AJ Auxerre
14
-12
9
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Guillaume
Paradis
Frankreich
Anstoss
Sonntag
30. November 2025 um 17:15 Uhr
Stadion
Angers, Frankreich
Stade Raymond-Kopa
Kapazität
19’350
In diesem Artikel erwähnt
Angers
Angers
Lens
Lens
Ligue 1
Ligue 1
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Angers
        Angers
        Lens
        Lens
        Ligue 1
        Ligue 1