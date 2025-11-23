DE
Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: AJ Auxerre - Olympique Lyon (23.11.2025)
AJ Auxerre
15:00
Olympique Lyon
AJ Auxerre
Ab 15:00 Uhr
Vs
Olympique Lyon
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
13
16
30
2
Olympique Marseille
13
21
28
3
RC Lens
13
11
28
4
RC Strasbourg Alsace
13
7
22
5
FC Stade Rennes
13
5
21
6
OSC Lille
12
8
20
7
Olympique Lyon
12
3
20
8
AS Monaco
13
0
20
9
OGC Nizza
13
-5
17
10
Toulouse FC
12
2
16
11
Paris FC
12
-3
14
12
Le Havre AC
13
-7
14
13
Angers SCO
12
-5
13
14
FC Metz
12
-15
11
15
Stade Brestois 29
12
-7
10
16
FC Nantes
12
-7
10
17
FC Lorient
12
-12
10
18
AJ Auxerre
12
-12
7
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Thomas
Leonard
Frankreich
Anstoss
Sonntag
23. November 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Auxerre, Frankreich
Stade de l'Abbe-Deschamps
Kapazität
18’541
