AJ Auxerre
AJ Auxerre
Beendet
3:1
Angers SCO
Angers SCO
Mara 12', 61'
Sinayoko 67'
Koyalipou 77' (P)

Ligue 1
AJ Auxerre - Angers SCO

03.05.2026, 19:00 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+7)

Spielende (3:1)

03.05.2026, 19:00 Uhr
Gelbe Karte
90. Minute (+6)

Gelbe Karte C. Arcus (Angers)

03.05.2026, 19:00 Uhr
Spielerwechsel
90. Minute (+5)

Einwechslung M. Cissokho (Auxerre)

03.05.2026, 19:00 Uhr
Spielerwechsel
90. Minute (+5)

Auswechslung D. Namaso (Auxerre)

03.05.2026, 19:00 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

03.05.2026, 18:57 Uhr
Spielerwechsel
87. Minute

Einwechslung A. Dioussé (Auxerre)

03.05.2026, 18:57 Uhr
Spielerwechsel
87. Minute

Auswechslung K. Danois (Auxerre)

03.05.2026, 18:56 Uhr
Spielerwechsel
86. Minute

Auswechslung B. van den Boomen (Angers)

03.05.2026, 18:56 Uhr
Spielerwechsel
86. Minute

Einwechslung F. Hanin (Angers)

03.05.2026, 18:56 Uhr
Spielerwechsel
86. Minute

Einwechslung C. Arcus (Angers)

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
31
43
70
2
RC Lens
31
28
64
3
Olympique Lyon
32
18
60
4
OSC Lille
32
16
58
5
FC Stade Rennes
32
10
56
6
AS Monaco
32
8
54
7
Olympique Marseille
32
15
53
8
RC Strasbourg Alsace
31
9
46
9
FC Lorient
32
-5
42
10
Toulouse FC
32
0
41
11
Paris FC
32
-3
41
12
Stade Brestois 29
31
-10
38
13
Angers SCO
32
-19
34
14
Le Havre AC
32
-13
32
15
OGC Nizza
32
-22
31
16
AJ Auxerre
32
-13
28
17
FC Nantes
32
-22
23
18
FC Metz
32
-40
16
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Eric
Wattellier
Frankreich
Anstoss
Sonntag
03. Mai 2026 um 17:15 Uhr
Stadion
Auxerre, Frankreich
Stade de l'Abbe-Deschamps
Kapazität
18'541
Auxerre
Auxerre
Angers
Angers
Ligue 1
Ligue 1
