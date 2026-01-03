Köhn zurück im Monaco-Tor – aber dreimal bezwungen

Für Monaco beginnt das Ligue-1-Jahr 2026 wie das alte aufgehört hat – mit einer Niederlage.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Monaco – Lyon 1:3

Bei der Rückkehr in den Ligue-1-Betrieb muss sich Monaco zu Hause Lyon mit 1:3 geschlagen geben. Goalie Philipp Köhn kommt dabei zu seinem ersten Einsatz seit dem 8. November. Der 27-Jährige ersetzt in der zwölften Minute den angeschlagenen Lukas Hradecky. Zweimal wird Köhn vom Tschechen Pavel Sulc (38. und 57.) und einmal vom Brasilianer Abner Vinicius bezwungen (79.). Für die Monegassen, bei denen Denis Zakaria wegen einer Sperre fehlt, fliegt der 1:1-Torschütze Mamadou Coulibaly in der 70. Minute mit Rot vom Platz.

