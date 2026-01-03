DE
Das lief in Frankreich
Köhn zurück im Monaco-Tor – aber dreimal bezwungen

Für Monaco beginnt das Ligue-1-Jahr 2026 wie das alte aufgehört hat – mit einer Niederlage.
Publiziert: vor 36 Minuten
Monacos Philipp Köhn (hinter dem Pfosten) kassiert nach seiner Einwechslung drei Gegentore.
Foto: IMAGO/Icon Sport
Monaco – Lyon 1:3

Bei der Rückkehr in den Ligue-1-Betrieb muss sich Monaco zu Hause Lyon mit 1:3 geschlagen geben. Goalie Philipp Köhn kommt dabei zu seinem ersten Einsatz seit dem 8. November. Der 27-Jährige ersetzt in der zwölften Minute den angeschlagenen Lukas Hradecky. Zweimal wird Köhn vom Tschechen Pavel Sulc (38. und 57.) und einmal vom Brasilianer Abner Vinicius bezwungen (79.). Für die Monegassen, bei denen Denis Zakaria wegen einer Sperre fehlt, fliegt der 1:1-Torschütze Mamadou Coulibaly in der 70. Minute mit Rot vom Platz.

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
RC Lens
17
18
40
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
16
21
36
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
16
21
32
4
OSC Lille
OSC Lille
16
13
32
5
Olympique Lyon
Olympique Lyon
17
8
30
6
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
16
3
27
7
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
17
5
24
8
Toulouse FC
Toulouse FC
17
2
23
9
AS Monaco
AS Monaco
17
-3
23
10
Angers SCO
Angers SCO
16
-1
22
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
16
-6
19
12
FC Lorient
FC Lorient
16
-9
18
13
OGC Nizza
OGC Nizza
17
-10
18
14
Paris FC
Paris FC
16
-8
16
15
Le Havre AC
Le Havre AC
16
-9
15
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
16
-11
12
17
FC Nantes
FC Nantes
16
-14
11
18
FC Metz
FC Metz
16
-20
11
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
