Köhn zurück im Monaco-Tor – aber dreimal bezwungen

Yannick PengRedaktor Sport-Desk
Bei der Rückkehr in den Ligue-1-Betrieb muss sich Monaco zu Hause Lyon mit 1:3 geschlagen geben. Goalie Philipp Köhn kommt dabei zu seinem ersten Einsatz seit dem 8. November. Der 27-Jährige ersetzt in der zwölften Minute den angeschlagenen Lukas Hradecky. Zweimal wird Köhn vom Tschechen Pavel Sulc (38. und 57.) und einmal vom Brasilianer Abner Vinicius bezwungen (79.). Für die Monegassen, bei denen Denis Zakaria wegen einer Sperre fehlt, fliegt der 1:1-Torschütze Mamadou Coulibaly in der 70. Minute mit Rot vom Platz.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
17
18
40
2
Paris Saint-Germain
16
21
36
3
Olympique Marseille
16
21
32
4
OSC Lille
16
13
32
5
Olympique Lyon
17
8
30
6
FC Stade Rennes
16
3
27
7
RC Strasbourg Alsace
17
5
24
8
Toulouse FC
17
2
23
9
AS Monaco
17
-3
23
10
Angers SCO
16
-1
22
11
Stade Brestois 29
16
-6
19
12
FC Lorient
16
-9
18
13
OGC Nizza
17
-10
18
14
Paris FC
16
-8
16
15
Le Havre AC
16
-9
15
16
AJ Auxerre
16
-11
12
17
FC Nantes
16
-14
11
18
FC Metz
16
-20
11
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg