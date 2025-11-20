DE
FR
Abonnieren

Leverkusen-Legende ist tot
Deutschland trauert um Fussball-Weltmeister Herzog (†79)

Fussball-Weltmeister Dieter Herzog ist tot. Der Stürmer wurde 1974 als Auswechselspieler mit Deutschland im eigenen Land Weltmeister.
Publiziert: 19:25 Uhr
|
Aktualisiert: 19:26 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Dieter Herzog spielte zuerst für Düsseldorf, dann für den Rivalen Leverkusen.
Foto: -
I0K_6tIf_400x400.png
AFPAgence France Presse

Der deutsche Fussball trauert um den früheren Weltmeister Dieter Herzog. Der ehemalige Flügelstürmer verstarb nach Angaben seines Ex-Klubs Bayer Leverkusen bereits im Wochenverlauf mit 79 Jahren. Zu den Umständen seines Todes lagen bis zum Donnerstagabend keine Informationen vor.

Herzog gehörte bei der Heim-WM 1974 in Deutschland zum Aufgebot des späteren Titelgewinners Deutschland. Der damalige Düsseldorfer kam während des WM-Turniers in den Zweitrunden-Begegnungen mit dem ehemaligen Jugoslawien (2:0) sowie Schweden (4:2) in der Mannschaft von Bundestrainer Helmut Schön zum Einsatz.

Nach insgesamt nur fünf Länderspielen endete die Laufbahn des gebürtigen Oberhauseners in der Nationalmannschaft allerdings noch im gleichen Jahr. Für den WM-Triumph erhielt Herzog zusammen mit seinen Kollegen aus der Auswahl des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) das Silberne Lorbeerblatt.

Als Vereinsspieler schaffte Herzog 1971 mit Fortuna Düsseldorf sowie acht Jahre später auch mit Bayer Leverkusen den Bundesliga-Aufstieg. Drei Jahre vor dem Erfolg mit der Werkself hatte sein Wechsel als Weltmeister von Düsseldorf zum seinerzeit noch zweitklassigen Nachbarn Leverkusen für Aufsehen gesorgt. Unter dem Bayer-Kreuz beendet Herzog 1983 seine Profi-Laufbahn nach insgesamt 394 Einsätzen (201 für Düsseldorf und 193 für Leverkusen).

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga
Bundesliga
Deutschland
Deutschland
Schweden
Schweden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bayer 04 Leverkusen
        Bayer 04 Leverkusen
        Bundesliga
        Bundesliga
        Deutschland
        Deutschland
        Schweden
        Schweden