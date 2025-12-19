Der skandinavische Fussball trauert um Age Hareide. Der Norweger ist am Donnerstag verstorben, im Sommer wurde bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert.

Darum gehts Age Hareide ist im Alter von 72 Jahren gestorben

Trainerikone coachte diverse Nationalteams, darunter Norwegen und Dänemark

Im Juli wurde bei ihm Hirntumor diagnostiziert, es folgten Probleme mit dem Sprechen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der langjährige norwegische Fussballtrainer Age Hareide ist tot. Er starb am Donnerstagabend im Kreis seiner Familie zu Hause im Alter von 72 Jahren, wie sein Sohn Bendik mehreren norwegischen Medien mitteilte, darunter dem Rundfunksender NRK.

«Er hat nun sein letztes Spiel bestritten. Wir sind unendlich dankbar für all die Liebe, die wir in der Zeit erhalten haben, in der er krank war», schrieb er in der Mitteilung. «Eine Legende des norwegischen Fussballs ist von uns gegangen», erklärte die Präsidentin des norwegischen Fussballverbandes NFF, Lise Klaveness.

Bei Hareide war im Juli ein Hirntumor festgestellt worden, wie er und sein Sohn erst vor dreieinhalb Wochen unter anderem in einem Interview mit der Zeitung «Verdens Gang» bekanntgegeben hatten. Demnach konnte er zuletzt nur noch eingeschränkt sprechen und hatte auch motorische Probleme. Gehofft hatte er, noch die Fussball-WM im kommenden Sommer miterleben zu können, für die sich Norwegen auch dank seines Stürmerstars Erling Haaland erstmals seit 1998 wieder qualifiziert hat.

Mehrere Comebacks nach Rücktritten

Hareide spielte als Profi vorwiegend für Molde, aber auch in England bei Manchester City und Norwich. Vielmehr gilt er aber als eine der grössten Trainer Skandinaviens. Er coachte mehrere Spitzenclubs wie Bröndby IF, Viking Stavanger, Rosenborg Trondheim und Malmö FF. Sowohl in Dänemark als auch in Norwegen und Schweden wurde er mit seinen Vereinen Meister.

Mehrere Male war er zudem Nationaltrainer, erst von 2003 bis 2008 in seiner norwegischen Heimat, dann von Ende 2015 bis 2020 in Dänemark und später auch für knapp anderthalb Jahre auf Island, seine letzte Trainerstation. Mehrmals kündigte er sein Karriereende an, mehrmals feierte er dank seiner lebenslangen Liebe zum Fussball sein Comeback. Zuletzt arbeitete Hareide als Fussballexperte für NRK.