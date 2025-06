Fussball-Fans aufgepasst! Die FIFA Klub-WM 2025 wird ein Spektakel – und das Beste daran: In der Schweiz könnt ihr alle Spiele kostenlos streamen! Kein Abo, keine versteckten Kosten. Einfach nur Fussball pur.

DAZN zeigt alle 63 Spiele – gratis für alle!

Ob Lionel Messi, Real Madrid oder Manchester City – bei der Klub-WM in den USA sind die ganz Grossen am Start. Und DAZN überträgt alle 63 Partien live und kostenlos. Ja, richtig gelesen: gratis!

Alles, was du brauchst, ist ein kostenloser DAZN-Account. Einfach registrieren auf dazn.com/de-CH/welcome, einloggen – und los geht’s. Kein Abo nötig, keine Kreditkarte, kein Haken.

Mitfiebern mit unseren Nati-Stars! 🇨🇭

Für Schweizer Fans gibt’s noch einen Grund mehr einzuschalten: Gleich mehrere Spieler der Nati sind mit ihren Klubs dabei!

Manuel Akanji (Manchester City, Gruppe G)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund, Gruppe F)

Zeki Amdouni (Benfica Lissabon, Gruppe C)

Bryan Okoh (RB Salzburg, Gruppe H)

Yann Sommer (Inter Mailand, Gruppe E)

Stefan Frei (Seattle Sounders, Gruppe B)

Ob als Stammspieler oder Hoffnungsträger – unsere Schweizer Jungs kämpfen auf der Weltbühne um den Titel. Und wir können live dabei sein!

Für Abonnenten gibt’s das volle Paket

Wer bereits ein DAZN-Abo hat, darf sich freuen: Keine Zusatzkosten – dafür aber HDR-Bildqualität und Dolby 5.1 Sound. Mehr Stadion-Feeling geht nicht!

DAZN in der Schweiz: Mehr als nur Klub-WM

DAZN hat sich in der Schweiz einiges gesichert. Fussballfans kommen voll auf ihre Kosten:

Bundesliga-Konferenz ab nächster Saison live

Alle Bundesliga-Spiele im Re-Live

Highlights aller Bundesliga-Spiele

Länderspiele wie EM- und WM-Quali (ausser der Nati – die gibt’s im Re-Live)

Internationale Ligen: LALIGA (ab 2026), Serie A & Ligue 1

Und auch abseits des Rasens ist was los: NFL, UFC, Boxen, Darts – alles dabei!

Jetzt zuschlagen: DAZN für nur 9.90 CHF!

Wer mehr will, kann jetzt sparen: DAZN bietet das „Super Sports“-Paket im Early-Bird-Angebot für nur 9.90 CHF pro Monat an. Damit gibt’s nicht nur die Klub-WM in Top-Qualität, sondern auch ein überragendes Sportprogramm.

Fazit: Fussball-Fest für alle – und das gratis!

Die Klub-WM 2025 wird ein Highlight für alle Fussball-Fans – und dank DAZN müssen Schweizer Zuschauer keinen Rappen zahlen, um dabei zu sein. Und das Beste: Unsere Nati-Stars sind mittendrin statt nur dabei!

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.