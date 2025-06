Chelsea gewinnt zwar sein erstes Spiel bei der Klub-WM, sehen wollten diese Partie in Atlanta allerdings nicht allzu viele Zuschauer. Und das, obwohl der Gegner ein US-Team war.

1/6 Leere Ränge im Mercedes-Benz Stadion in Atlanta. Foto: Getty Images

Fast 50'000 freie Sitze, kaum Stimmung: Chelsea-Coach Enzo Maresca hat die Atmosphäre zum Auftakt der Klub-WM als «eigenartig» bezeichnet. Nur 22'000 Fans wollten das 2:0 gegen den Los Angeles FC im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta sehen. Und das in einer Arena, die Platz für 71'000 Zuschauer bietet. Das Stadion ist normalerweise die Heimat der MLS-Fussballer von Atlanta United und der NFL-Footballer der Atlanta Falcons.

«Das ganze Umfeld war ein bisschen eigenartig. Das Stadion war fast leer», sagte Maresca über das an einem Montag um 15 Uhr angepfiffene Spiel: «Aber wir sind Profis, wir müssen uns der Situation anpassen. Das Verhalten und die Einstellung der Spieler sind wichtig. Sie haben wieder einmal gezeigt, wie professionell sie sind.»

Brasil-Klubs bringen deutlich mehr Fans

Allerdings gab es bei der Klub-WM bisher auch deutlich höhere Zuschauerzahlen: Mehr als 60'000 Fans kamen am Samstag zum Eröffnungsspiel zwischen Inter Miami mit Lionel Messi und Al Ahly, sogar 80'000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Sonntag das Duell zwischen Champions-League-Sieger Paris-Saint Germain und Atlético Madrid in Pasadena.

Für den eigenen Auftakt habe er durchaus mit mehr Fans gerechnet, gab Maresca zu. Für das zweite Spiel gegen den brasilianischen Traditionsklub Flamengo aus Rio de Janeiro in Philadelphia erwartet der Chelsea-Coach deutlich mehr Zuschauer: «Wir haben keinen Zweifel daran, dass das nächste Spiel ein schönes wird. Wir wissen, dass die brasilianischen Mannschaften immer sehr viele Fans mitbringen.»

Aus der Ruhe bringen liess sich Chelsea von der mageren Kulisse nicht: Der Conference-League-Sieger gewann dank der Tore von Pedro Neto (34.) und Enzo Fernandez (79.). Mit dem Sieg sprang Chelsea vorerst auf Platz eins der Gruppe D.