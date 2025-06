Im Spiel Mamelodi – Ulsan 8-Sekunden-Regel wird an der Klub-WM erstmals angewendet

Im Spiel zwischen den Mamelodi Sundowns und Ulsan an der Klub-WM wird die neu in den Profifussball implementierte 8-Sekunden-Regel erstmals angewendet. Nachdem Mamelodi-Goalie Ronwen Williams den Ball zu lange in den Händen hält, wird Ulsan ein Eckball zugesprochen.

Publiziert: vor 52 Minuten