Gustavo Gómez fehlt Palmeiras in dieser Partie, weil er in der Verlängerung die Gelb-Rote Karte sah. Zudem muss Trainer Abel Ferreira wegen einer Gelbsperre auf Joaquín Piquerez verzichten. Mauricio muss in der heutigen Begegnung zunächst auf der Bank Platz nehmen. Dementsprechend bringt der Coach drei neue Spieler in seiner erste Elf. Das sind Vanderlan, Micael und Facundo Torres.