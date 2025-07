1/4 Jubel bei den USA nach dem Final-Einzug am Gold Cup. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die USA und Mexiko bestreiten den Final des Gold Cups. Das US-Team bezwingt im Halbfinal Guatemala 2:1, die Mexikaner setzen sich gegen Honduras 1:0 durch.

Die USA legten in St. Louis, Missouri, den Grundstein zum Sieg in der ersten Viertelstunde. Diego Luna vom MLS-Verein Real Salt Lake traf zweimal. Guatemala vermochte erst in der 80. Minute durch den 18-jährigen Olger Escobar vom ebenfalls in der MLS antretenden CF Montreal zu verkürzen.

Jetzt wartet Rekordsieger Mexiko

Mexiko verdankt die neuerliche Final-Qualifikation beim Wettbewerb für Nationen aus Nord-, Zentralamerika und der Karibik Raul Jimenez. Der Stürmer vom Premier-League-Klub Fulham erzielte das Tor fünf Minuten nach der Pause.

Der Final findet in der Nacht auf Montag in Houston, Texas, statt.

Mexiko hat vor zwei Jahren das letzte Turnier gewonnen und ist mit neun Erfolgen Rekordsieger. Die USA haben die Trophäe siebenmal geholt, letztmals vor vier Jahren.