Darum gehts Mehrere Fussballspieler wechseln zu neuen Vereinen in der Transferperiode

Ardon Jashari, Viktor Gyökeres und Granit Xhaka haben neue Verträge unterschrieben

Florian Wirtz' Transfer zu Liverpool FC kostet 125 Millionen Euro Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Ardon Jashari

Nachdem er im letzten Sommer die Super League in Richtung Belgien (Brügge) verlassen hatte, war dem jungen Schweizer nach einer herausragenden Saison bereits klar: Er will weg. Nach langem Hin und Her zwischen der AC Milan und dem Club Brügge ist der Transfer im Trockenen und Jashari wechselt für rund 40 Mio. zu den Rossoneri. Bereits in wenigen Stunden könnten wir Jashari im Milan-Dress sehen, denn bis zur Vertragsunterschrift handelt es sich nur noch um Stunden.

Jasharis Shirt bleibt gestreift, neu aber in den rot-schwarzen Milan-Streifen. Foto: IMAGO/Photo News

Viktor Gyökeres

Mit seinen 67 Skorerpunkten in 52 Spielen konnte Viktor Gyökeres nach der Saison 24/25 die Blicke mehrerer europäischer Topclubs auf sich ziehen, denn es war bereits nach der Saison 23/24 (58 Skorerpunkte in 50 Spielen) klar: Dieser Mann kann knipsen. Nach gröberen Diskussionen mit seinen Vorgesetzten ist der Schwede letztendlich für 65,8 Mio. Euro von Sporting Lissabon zu Arsenal London gewechselt, wo er bereits sein erstes Testspiel absolviert hat.

Victor Gyökeres bei der Präsentation in seinem neuen Arsenal-Trikot. Foto: Arsenal FC via Getty Images

Granit Xhaka

Er ist einer von diversen Leistungsträgern, welche Bayer Leverkusen in diesem Sommer abgeben musste. Während die anderen Abgänge neu für Topclubs auflaufen werden, hat sich Xhaka für den englischen Traditionsverein AFC Sunderland entschieden. Dort wird er, mit den sogenannten Black Cats wahrscheinlich gegen den Abstieg aus der Premier League kämpfen müssen.

Granit Xhaka in seiner gewohnt dominanten Mittelfeldposition. Neu bei Sunderland unter Vertrag Foto: Getty Images

Alexander Isak

Der nächste schwedische Superstürmer, der nicht gerade die angenehmste Beziehung mit seinen Bossen hat. Der Wechsel zu Liverpool schien schon über die Bühne gegangen zu sein, jedoch gab es grössere Uneinigkeiten, denn Newcastle will seinen Goalgetter nicht gehen lassen, solange kein Ersatz vorhanden ist.

Seine Zukunft ist noch offen, wohin zieht es Alexander Isak? Foto: Getty Images

Benjamin Sesko

Genau ein solcher Ersatz hat Newcastle eigentlich in der Person von Benjamin Sesko gefunden, jedoch gab es eine grössere Wende und der Slowene steht gemäss Transferexperte Fabrizio Romano kurz vor einem Wechsel zum Rivalen Manchester United.

Benjamin Sesko: Noch trägt er das Leipzig-Shirt, demnächst soll er zu Manchester United wechseln. Foto: Icon Sport via Getty Images

Nico Williams

Neuer Sommer, gleiche Geschichte. Wie bereits im letzten Jahr flirtet der Spanier den ganzen Sommer lang mit dem FC Barcelona, nur um ihm im letzten Moment eine Absage zu erteilen. Der Transfer schien schon im Trockenen zu sein, doch dann erhielt Barcelonas Sportchef Deco die Meldung über Social Media, dass Williams seinen Vertrag bis 2035 bei Bilbao verlängert hat. Schwache Aktion des Spaniers, für den der Barcelona-Zug nun endgültig abgefahren ist.

Freunde hin oder her, Yamal (l.) und Nico Williams werden wohl nur noch auf internationaler Ebene zusammen auflaufen. Foto: Getty Images

Nick Woltemade

Nach einer guten Saison in der 1. Bundesliga sowie herausragenden Leistungen an der U21-EM (8 Tore in 5 Spielen) warfen diverse Topclubs aus Deutschland und dem restlichen Europa ein Auge auf den deutschen Riesen vom VfB Stuttgart. Topfavorit ist und bleibt der FC Bayern München, es gibt aber auch diverse Interessenten aus England.

Nick Woltemade im VfB-Training – wird er noch lange mit ihnen trainieren? Foto: IMAGO/Smith

Jonathan Tah

Der grosse Deutsche aus der Leverkusener Abwehr wechselt zum grösseren Deutschen, dem FC Bayern München. Dieser ablösefreie Transfer ist eine Bereicherung für die Münchner, die in der kommenden Saison mit Dayot Upamecano, Min-Jae Kim und Hiroki Ito eine mehr als nur gut besetzte Innenverteidigung haben werden. Zuvor war auch der FC Barcelona stark interessiert, jedoch haben sie eine genauso tiefe Kaderbreite und sind somit nicht zwingend auf den Deutschen angewiesen.

Jonathan Tah (l.) ist bereits ein fester Bestandteil der Bayern-Abwehr. Foto: Getty Images

Florian Wirtz

Beim deutschen Zauberfuss gab es keine grossen Verhandlungen oder Diskussionen, jedoch war der Transfer von Florian Wirtz zum Liverpool FC mit 125 Millionen Euro der teuerste im laufenden Transferfenster. In Liverpool wird Wirtz wieder mit seinem Teamkollegen aus Leverkusen, Jeremie Frimpong, zusammenspielen und auf die Jagd nach den grossen Titeln gehen.