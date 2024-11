Schweizer Juror verschmähte Xhaka bei Ballon-d'Or-Wahl

Wie funktioniert die Wahl genau?

Es geben 100 Fachjournalisten aus 100 Ländern (die Top 100 der Fifa-Rangliste) ihre Stimmen für die Nominierten Spieler ab. Jeder Juror nominiert zehn Spieler in absteigender Reihenfolge – und verteilt so Punkte (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1). Am Schluss wird die Rangliste mit dem Total der zugeteilten Punkte erstellt. Bei Punktgleichheit kommt es auf die Anzahl erster Plätze an, danach auf die Anzahl zweiter Plätze usw.