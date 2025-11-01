Giger verschiesst Penalty – und schnürt dann Doppelpack

Beim 4:1-Sieg von Union Saint-Gilloise erlebt Marc Giger eine Achterbahn der Gefühle: Nach einem verschossenen Penalty macht er seinen Fehler mit einem Doppelpack wieder wett.

Marc Giger trägt zwei Tore zum 4:1-Sieg von Union Saint-Gilloise bei. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Marc Giger erlebt beim 4:1-Sieg von Union Saint-Gilloise gegen Zulte Waregem ein wahres Auf und Ab. Zunächst scheitert der Schweizer U21-Nationalspieler vom Penaltypunkt, dann erzielt er zwei Tore.

Der 21-jährige Stürmer reagiert sofort auf den in der 43. Minute abgewehrten Penalty. Giger trifft kurz vor und unmittelbar nach der Pause und feiert dann den zehnten Sieg der Gäste, die nach 13 Runden weiter an der Spitze der Tabelle stehen.

Für Giger, der zum zweiten Mal in Folge in der Startaufstellung steht und in der 67. Minute ausgewechselt wird, sind es die Treffer zwei und drei der Saison.