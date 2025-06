Fussball-Profi nutzt Ferien für Raubtier-Jagd Joao Félix zeigt verstörendes Video mit einem Hammerhai

Joao Félix ist mit Milan nicht an der Klub-WM dabei – trotzdem ist er in den USA. In seinen Ferien geht er unter anderem auf hoher See fischen. Dabei zieht er einen Hammerhai ins Boot und sorgt mit einem verstörenden Video für Aufruhr.

Publiziert: vor 49 Minuten