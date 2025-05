Schweizer U17-Nati kennt ihre WM-Gegner

Für Turnier in Katar

1/2 Die U17-Nati (hier bei einem Testspiel gegen Italien) trifft an der WM auf Mexiko, Südkorea und die Elfenbeinküste. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweiz trifft an der diesjährigen U17-WM in der Gruppenphase auf Mexiko, Südkorea und die Elfenbeinküste. Dies ergab die Auslosung in Doha.

Die von 24 auf 48 Teams aufgestockte WM 2025 findet vom 3. bis 27. November in Katar statt. Die Schweiz, die seit 2023 von Luigi Pisino gecoacht wird, qualifizierte sich als einer der besten vier europäischen Gruppenzweiten.

Für die Schweiz ist es erst die zweite Teilnahme an der U17-WM-Endrunde. 2009 holte sie in Nigeria den Titel, zum Team von Trainer Daniel Ryser gehörten damals unter anderem Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez und Haris Seferovic.