Manchester City profitiert gegen Viertligisten von Eigentor

Dank eines frühen und eines späten Treffers gewinnt Manchester City im FA Cup gegen Salford City mit 2:0.

Manchester City erreicht im FA Cup die Achtelfinals. In der vierten Runde bezwingen die hochfavorisierten Skyblues zu Hause den Viertligisten Salford City mit 2:0.

Nachdem Salford-Verteidiger Alfie Dorrington früh ein Eigentor unterläuft (6. Minute), dauert es bis zur 81. Minute, ehe Manchester City die Partie mit dem 2:0 entscheidet. Torschütze ist Winter-Neuzugang Marc Guéhi, der damit seinen ersten Treffer für seinen neuen Arbeitgeber erzielt.

Guéhi wechselte Mitte Januar 2026 von Crystal Palace zum Team von Pep Guardiola. Mit Crystal Palace stand der englische Verteidiger vergangene Saison im Final des FA Cup und gewann diesen – dank eines 1:0-Erfolgs über Manchester City.