DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
FA Cup
FA Cup: Chelsea FC - Leeds United (26.04.2026)
Chelsea FC
16:00
Leeds United
Zum Fussball-Kalender
Chelsea FC
Ab 16:00 Uhr
Vs
Leeds United
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
FA Cup
Chelsea FC - Leeds United
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
26. April 2026 um 16:00 Uhr
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Chelsea
Leeds United
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Chelsea
Leeds United