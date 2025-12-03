Mitten in der Live-Übertragung eines Testspiels des englischen Frauen-Nationalteams erleidet ITV-Moderatorin Laura Woods einen Schwächeanfall. Später gibt sie Entwarnung.

Darum gehts ITV-Moderatorin Laura Woods erleidet Schwächeanfall während Live-Übertragung eines Fussballspiels

Kollegen reagieren schnell, Ersatzmoderatorin übernimmt die Sendung

Woods meldet sich später: Sanitäter vermuten Virus, sie braucht Pause

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Liveübertragung des britischen Senders ITV zum Testspiel des englischen Frauen-Nationalteams gegen Ghana (2:0) am Dienstagabend ist wenige Minuten alt, da kommt es zu einem Schockmoment: Vor laufender Kamera erleidet Moderatorin Laura Woods (38) einen Schwächeanfall und sackt zusammen.

Die Ex-Fussballerin Anita Asante (40) und der ehemalige Arsenal-Profi Ian Wright (62), welche im St. Mary's Stadium von Southampton das ITV-Expertenduo bilden, reagieren daraufhin geistesgegenwärtig und fangen Woods auf.

Nach wenigen Sekunden schwenkt die Kamera um und zeigt das Innere des Stadions, wo sich die Spielerinnen der beiden Teams gerade aufwärmen. Im darauffolgenden Werbeunterbruch übernimmt Katie Shanahan die Moderatorinnenposition. Sie wäre für ITV eigentlich für die Spielerinnen-Interviews zuständig gewesen.

Und Shanahan gibt sogleich ein Gesundheitsupdate zu Woods: «Ihr ist gerade schlecht geworden und sie ist in guten Händen». Wenig später folgt die weitere Entwarnung von Woods' Lebenspartner Adam Collard (30), welcher auf seinem X-Account schreibt: «Bei Laura ist alles okay und sie ist in den richtigen Händen.»

Am späten Dienstagabend meldet sich Woods dann selbst noch zu Wort: «Das war etwas seltsam. Sorry, dass ich allen Sorgen bereitet habe. Mir geht es gut. Die wunderbaren Sanitäter in Southampton meinten, dass es wohl ein Virus ist, ich brauche nur ein wenig Pause und Wasser. Es ist mir wirklich peinlich, dass das am TV passiert ist, aber ein grosses Dankeschön an meine Kollegen bei ITV, welche sich heute Abend wirklich um mich gekümmert haben.»