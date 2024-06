Er ist nun ein Tennis-As Erkennst du diesen ehemaligen Stürmer-Star?

2019 hängt Diego Forlán seine Fussballschuhe an den Nagel. Seit dem widmet er seine Zeit dem Tennissport. Sein Debüt feierte er kürzlich in der ITF MT1000 in der Kategorie 45+ in Peru. Momentan ist er die Nummer 438 der Welt in dieser Kategorie.