Eigene Ausstellung rührte Günter Netzer zu Tränen

«Netzer – Die 70 Siebzigerjahre», so lautet der Name einer Ausstellung in Dortmund. Sie dokumentiert die verrückten Zeiten von Günter Netzer bei Gladbach und Real Madrid. Bei der Eröffnung war die Fussball-Legende tief bewegt.

Bei GC beendete Günter Netzer (80) nach 26 Spielen mit 3 Toren 1977 seine Karriere. Das Deutsche Fussballmuseum in Dortmund zeigt jetzt bis 8. Oktober eine Sonderausstellung über die Fussball-Legende. «Ich bin erschlagen. Diese Ausstellung präsentiert Dinge von mir, die mich tief berührt haben», sagte Netzer vor Ort mit Tränen in den Augen nach der Vorstellung einer bewegenden Multimedia-Show über sein Leben. Ob ihm im Jahre 1986 im «Trophäen-Schrank» von Real Madrid zwischen unzähligen Pokalen Tränen des Glücks über die Wangen rollten, ist nicht überliefert.

Valon Behrami

Extrovertiert, Rebell, grosses Kämpferherz, Nati-Legende: Valon Behrami vereint unzählige Attribute. Wie er 2018 an der WM in Russland Brasiliens Superstar Neymar abmeldete, bleibt unvergessen. Kurz danach heiratete er Skistar Lara Gut. Am Samstag hat er wieder Grund zum Feiern: Er wird 40 Jahre alt.

Foto: Toto Marti

Die längsten Playoffspiele in der National League

1 Viertelfinal 2019: Servette – Bern n. V. 2:3

117 Minuten und 43 Sekunden

2018 ersetzte der «Sudden Death» das Penaltyschiessen in den Playoffs. Ein Jahr später ging das bisherige Rekordspiel übers Eis. Nach fast sechs Dritteln erlöste Mark Arcobello den SCB gegen Servette mit seinem Tor um 00.54 Uhr.

2 Viertelfinal 2023: Servette – Lugano n. V. 3:2

114 Minuten und 6 Sekunden

Drama gab es schon in der normalen Spielzeit. Servette erzwang 79 Sekunden vor Ende die Verlängerung. Diese beendete Marc-Antoine Pouliot mit seinem Tor in Überzahl. Servette feierte am Ende dieser Saison dann auch den ersten Meistertitel.

3 Halbfinal 2024: Lausanne – Fribourg n. V. 3:2

106 Minuten und 44 Sekunden

Der gleiche Halbfinal wie in diesem Jahr. 2024 dauerte Spiel 2 bis um 00.40 Uhr. Jason Fuchs verwandelte einen Pass von Robin Kovacs per Direktabnahme. Lausanne setzte sich am Schluss in fünf Spielen durch.

4 Viertelfinal 2022: Fribourg – Lausanne n. V. 3:2

104 Minuten und 58 Sekunden

Um 00.24 Uhr setzte Philippe Furrer zu seinem Solo, das der Verteidiger mit dem Tor zum 3:2 abschloss: «Ich habe nichts erlebt, das mit diesem Abend vergleichbar wäre.» Im Halbfinal schied Fribourg gegen die ZSC Lions aus.

5 Viertelfinal 2021: Lugano – SCRJ Lakers n. V. 3:4

96 Minuten und 55 Sekunden

Es war im April 2021 eine Sensation. Der Zehnte der Qualifikation haute den Zweiten (Lugano) raus. Der 4:3-Siegtreffer von Gian-Marco Wetter bedeutete mit 4:1 Siegen in der Serie auch die Halbfinalqualifikation für die Lakers.

4 Titel

gewannen die ZSC Lions im Nachwuchs: U20-Elit (Bild), U20-Top, U17-Elit und U15-Elit. «Unglaublich! Das ist historisch. Das gab es im Schweizer Eishockey noch nie, dass eine Organisation diese vier Titel im Nachwuchs gewonnen hat», lobte ZSC-CEO Peter Zahner seine erfolgreichen Nachwuchsspieler bei einer Ehrung in der Swiss Life Arena in Zürich.

Foto: foto-net / Kurt Schorrer