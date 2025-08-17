DE
15:30
ZFC Meuselwitz
Ab 15:30 Uhr
Vs
DFB Pokal
ZFC Meuselwitz - Karlsruher SC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Lars
Erbst
Deutschland
Anstoss
Sonntag
17. August 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Meuselwitz, Deutschland
Bluechip-Arena
Kapazität
5’260
