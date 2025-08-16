DE
FR
Abonnieren
VfL Sportfreunde Lotte 1929
VfL Sportfreunde Lotte 1929
18:00
SC Freiburg
SC Freiburg
Zum Fussball-Kalender
VfL Sportfreunde Lotte 1929
VfL Sportfreunde Lotte 1929
Ab 18:00 Uhr
Vs
SC Freiburg
SC Freiburg
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

DFB Pokal
VfL Sportfreunde Lotte 1929 - SC Freiburg

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Florian
Lechner
Deutschland
Anstoss
Samstag
16. August 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Lotte, Deutschland
FRIMO Stadion
Kapazität
10’059
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen