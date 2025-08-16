DE
FR
Abonnieren
VfB Lübeck
VfB Lübeck
18:00
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
Zum Fussball-Kalender
VfB Lübeck
VfB Lübeck
Ab 18:00 Uhr
Vs
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

DFB Pokal
VfB Lübeck - SV Darmstadt 98

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Leonidas
Exuzidis
Deutschland
Anstoss
Samstag
16. August 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Lübeck, Deutschland
Stadion Lohmühle
Kapazität
15’292
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen