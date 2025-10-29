DE
FR
Abonnieren
Union Berlin
Union Berlin
20:45
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
Zum Fussball-Kalender
Union Berlin
Union Berlin
Ab 20:45 Uhr
Vs
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

DFB Pokal
Union Berlin - Arminia Bielefeld

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Harm
Osmers
Deutschland
Anstoss
Mittwoch
29. Oktober 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Berlin, Deutschland
An der Alten Försterei
Kapazität
22’012
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen