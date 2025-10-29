DE
DFB-Pokal
DFB Pokal: Union Berlin - Arminia Bielefeld (29.10.2025)
Union Berlin
20:45
Arminia Bielefeld
Zum Fussball-Kalender
Union Berlin
Ab 20:45 Uhr
Vs
Arminia Bielefeld
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
DFB Pokal
Union Berlin - Arminia Bielefeld
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Schiedsrichter
Harm
Osmers
Deutschland
Anstoss
Mittwoch
29. Oktober 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Berlin, Deutschland
An der Alten Försterei
Kapazität
22’012
