DE
FR
Abonnieren
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen Wiesbaden
20:45
Bayern München
Bayern München
Zum Fussball-Kalender
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen Wiesbaden
Ab 20:45 Uhr
Vs
Bayern München
Bayern München
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

DFB Pokal
SV Wehen Wiesbaden - Bayern München

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Daniel
Siebert
Deutschland
Anstoss
Mittwoch
27. August 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Wiesbaden, Deutschland
Brita-Arena
Kapazität
12’566
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen