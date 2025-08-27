DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
DFB-Pokal
DFB Pokal: SV Wehen Wiesbaden - Bayern München (27.08.2025)
SV Wehen Wiesbaden
20:45
Bayern München
Zum Fussball-Kalender
SV Wehen Wiesbaden
Ab 20:45 Uhr
Vs
Bayern München
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
DFB Pokal
SV Wehen Wiesbaden - Bayern München
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Daniel
Siebert
Deutschland
Anstoss
Mittwoch
27. August 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Wiesbaden, Deutschland
Brita-Arena
Kapazität
12’566
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen