DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
DFB-Pokal
DFB Pokal: SV Sandhausen - RB Leipzig (16.08.2025)
SV Sandhausen
15:30
RB Leipzig
Zum Fussball-Kalender
SV Sandhausen
Ab 15:30 Uhr
Vs
RB Leipzig
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
DFB Pokal
SV Sandhausen - RB Leipzig
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Matthias
Jöllenbeck
Deutschland
Anstoss
Samstag
16. August 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Sandhausen, Deutschland
BWT-Stadion am Hardtwald
Kapazität
12’100
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen