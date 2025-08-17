DE
SV Atlas Delmenhorst
15:30
Borussia Mönchengladbach
SV Atlas Delmenhorst
Ab 15:30 Uhr
Vs
Borussia Mönchengladbach
DFB Pokal
SV Atlas Delmenhorst - Borussia Mönchengladbach

Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Fabienne
Michel
Deutschland
Anstoss
Sonntag
17. August 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Delmenhorst, Deutschland
Municipal Stadium at Dusternortstrasse
Kapazität
12’000
      Meistgelesen