Home
Sport
Fussball
International
DFB-Pokal
DFB Pokal: SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern (29.10.2025)
SpVgg Greuther Fürth
18:00
1. FC Kaiserslautern
SpVgg Greuther Fürth
Ab 18:00 Uhr
Vs
1. FC Kaiserslautern
DFB Pokal
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Schiedsrichter
Marc Philip
Eckermann
Deutschland
Anstoss
Mittwoch
29. Oktober 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Fürth, Deutschland
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Kapazität
15’000
