DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
DFB-Pokal
DFB Pokal: SG Sonnenhof Großaspach - Bayer Leverkusen (15.08.2025)
SG Sonnenhof Großaspach
18:00
Bayer Leverkusen
Zum Fussball-Kalender
SG Sonnenhof Großaspach
Ab 18:00 Uhr
Vs
Bayer Leverkusen
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
DFB Pokal
SG Sonnenhof Großaspach - Bayer Leverkusen
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Michael
Bacher
Deutschland
Anstoss
Freitag
15. August 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Aspach, Deutschland
WIRmachenDRUCK Arena
Kapazität
10’001
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen