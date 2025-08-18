DE
Impressum
Datenschutz
DFB Pokal: SG Dynamo Dresden - FSV Mainz (18.08.2025)
SG Dynamo Dresden
18:00
FSV Mainz
SG Dynamo Dresden
Ab 18:00 Uhr
Vs
FSV Mainz
DFB Pokal
SG Dynamo Dresden - FSV Mainz
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Florian
Badstubner
Deutschland
Anstoss
Montag
18. August 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Dresden, Deutschland
Rudolf-Harbig-Stadion
Kapazität
32’066
