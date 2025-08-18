DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
DFB-Pokal
DFB Pokal: SC Preußen 06 Münster - Hertha BSC (18.08.2025)
SC Preußen 06 Münster
18:00
Hertha BSC
Zum Fussball-Kalender
SC Preußen 06 Münster
Ab 18:00 Uhr
Vs
Hertha BSC
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
DFB Pokal
SC Preußen 06 Münster - Hertha BSC
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Martin
Petersen
Deutschland
Anstoss
Montag
18. August 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Münster, Deutschland
Preußenstadion
Kapazität
14’300
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen