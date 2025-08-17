DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
DFB-Pokal
DFB Pokal: Lokomotive Leipzig - Schalke 04 (17.08.2025)
Lokomotive Leipzig
15:30
Schalke 04
Zum Fussball-Kalender
Lokomotive Leipzig
Ab 15:30 Uhr
Vs
Schalke 04
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
DFB Pokal
Lokomotive Leipzig - Schalke 04
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Max
Burda
Deutschland
Anstoss
Sonntag
17. August 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Leipzig, Deutschland
Bruno-Plache-Stadion
Kapazität
7’000
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen