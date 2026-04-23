Last-Minute-Treffer bewahrt Stuttgarts Titelträume

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VfB Stuttgart
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2:1
SC Freiburg
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VfB Stuttgart
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Beendet
2:1
(n.V.)
SC Freiburg
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Undav 70'
Tomas 119'
Eggestein 28'
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23.04.2026, 23:33 Uhr

120. Minute (+4)

Fazit:
Der VfB Stuttgart löst durch ein Zaubertor das letzte Finalticket, denn sie gewinnen mit 2:1 gegen den SC Freiburg. Über die komplette Verlängerung hinweg waren die Stuttgarter das bessere Team und sie haben sich Chance für Chance erarbeitet. Doch im Sechzehner fehlten den Hausherren das nötige Glück und sie scheiterten entweder am Aluminium oder an Florian Müller. Schlussendlich stellten sich alle in der MHPArena auf ein Elfmeterschiessen ein, doch Tiago Tomás hatte noch eine überragende Aktion im Köcher. Nach einer Hereingabe verwertete er die Vorlage mit der Hacke überragend und sorgte für den Sieg der Stuttgarter. Dadurch schiesst Tiago Tomás seine Mannschaft ins Finale in Berlin, wo die Stuttgarter erneut auf den FC Bayern treffen werden und die Chance bekommen, ihren Titel zu verteidigen. Nun lassen sich die Gastgeber von den eigenen Fans für den Finaleinzug feiern, während die Freiburger, die einen tollen Pokalfight geliefert haben, frustriert die Köpfe hängen lassen. Für die Breisgauer bleibt noch ein weiteres Halbfinale, aber im Pokal ist Schluss.

23.04.2026, 23:28 Uhr
Spielende
Spielende

120. Minute (+4)

Spielende

23.04.2026, 23:28 Uhr

120. Minute (+3)

Nach dem Eckball können die Hausherren klären, aber die Kugel bleibt in den Reihen des Sportclubs. Suzuki bringt die Flanke und Ogbus setzt den Kopfball aus acht Metern aufs Tor. Aber Nübel fängt den Kopfball locker ab.

23.04.2026, 23:28 Uhr

120. Minute (+2)

Höler verpasst noch einmal knapp mit einem abgefälschten Schuss und es gibt Eckball.

23.04.2026, 23:27 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

120. Minute (+1)

Gelbe Karte für Tiago Tomás (VfB Stuttgart)

23.04.2026, 23:24 Uhr
Tor
Tor

119. Minute

Tooor für VfB Stuttgart, 2:1 durch Tiago Tomás
Tiago Tomás zaubert den Ball ins Tor! Das ist absolute Weltklasse. Über die frische rechte Seite bringt der VfB die Kugel nach vorne. Vagnoman bedient auf der rechten Seite Bouanani, der die Linie entlangmarschiert. Er liefert eine halbhohe Hereingabe in die Mitte, wo Tiago Tomás einen Schritt schneller als sein Gegenspieler mit. Er springt hoch und nimmt das Leder tatsächlich mit der Hacke. Überragend setzt er die Kugel ins lange Eck und lässt Müller nur hinterherschauen. Er sprintet in die eigene Kurve und lässt sich von den Fans und seiner Mannschaft feiern.

23.04.2026, 23:24 Uhr

119. Minute

Sowohl Führich als auch Undav, der ein überragendes Spiel gemacht hat, verlassen kurz vor dem Schlusspfiff das Feld. Sie werden durch Bouanani und Vagnoman ersetzt.

23.04.2026, 23:23 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

118. Minute

Auswechslung bei VfB Stuttgart: Deniz Undav

23.04.2026, 23:23 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

118. Minute

Einwechslung bei VfB Stuttgart: Josha Vagnoman

23.04.2026, 23:23 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

118. Minute

Auswechslung bei VfB Stuttgart: Chris Führich

Drama pur im Pokal-Halbfinal
Last-Minute-Treffer bewahrt Stuttgarts Titelträume

In einem regelrechten Pokal-Fight behält Stuttgart gegen Freiburg das bessere Ende. Die Entscheidung fällt dramatisch: Erst in der 119. Minuten sticht ein Joker zu und schiesst die Schwaben in den Final.
Publiziert: 23.04.2026 um 23:51 Uhr
|
Aktualisiert: 00:06 Uhr
1/10
Stuttgart steht nach einem Last-Minute-Sieg über Freiburg im Pokal-Final.
Foto: keystone-sda.ch
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Es ist ein knallharter Abnützungskampf, den sich Stuttgart und Freiburg in diesem Pokal-Halbfinal liefern. Und er geht beinahe über die volle Länge – aber eben nur beinahe, denn: Nach 119 Minuten verhindert das Heimteam ein Penaltyschiessen doch noch. Last-Minute-Torschütze ist Joker Tiago Tomas, der gefühlvoll mit der Hacke erfolgreich ist und die Schwaben so zum zweiten Mal in Folge ins Endspiel um den DFB-Pokal schiesst.

Dass das Ende so dramatisch ausfällt, wäre aus Stuttgarter Sicht wohl nicht unbedingt nötig gewesen. Dies aus zwei Gründen: Einerseits ist der einzige Freiburger Treffer einer der vermeidbaren Sorte. Mitten in einer Druckphase der Hausherren misslingt Stiller ein Rückpass von der Mittellinie völlig. Und ausgerechnet diesen geschenkten Eckball nutzt Freiburg nach 28 Minuten zur Führung: Eggestein lenkt einen Kopfball von Ginter ins Tor ab.

Stuttgarter Chancenwucher

Andererseit betreiben die Schwaben, bei denen Nati-Verteidiger Jaquez in der Verlängerung eingewechselt wird, regelrechten Chancenwucher, besonders nach der Pause: Führich legt den Ball am praktisch leeren Tor vorbei und trifft in der Verlängerung nur den Pfosten, Stiller reüssiert aus kurzer Distanz nicht und sieht sein Tor kurz darauf wegen Abseits aberkannt, zudem scheitern Undav und El Khannouss jeweils aus bester Position am überragenden Müller im Freiburger Tor.

Um den Freiburger Pokal-Keeper zu bezwingen, braucht Stuttgart einen Konter. Undav vollendet diesen mit einem überlegten Abschluss in die linke Torecke zum Ausgleich nach 70 Minuten. Verdient, klar – aber trotzdem ärgerlich für Freiburg, das unmittelbar davor bei den in extremis geblockten Abschlüssen von Matanovic und Suzuki das 2:0 nur knapp verpasst hat.

So aber geht die Partie in die Verlängerung. Und diese beginnt beinahe mit der erneuten Führung für Freiburg um die Schweizer Manzambi und Ogbus: Höler versenkt den Ball nach 92 Minuten im Tor, wird aber wegen eines vorangeganenen Foulspiels an Chabot zurückgepfiffen. Ein umstrittener Entscheid, der Freiburg noch länger umtreiben dürfte. Herzlich egal wird dies den Stuttgartern sein, die nun am 23. Mai in Berlin gegen die Bayern ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen wollen.

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Schiedsrichter
Referee
Tobias
Welz
Deutschland
Anstoss
Donnerstag
23. April 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Stuttgart, Deutschland
MHP-Arena
Kapazität
60'058
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